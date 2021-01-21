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Gelir ve Vergi Dairesi bir günlüğüne kapatıldı

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Gelir ve Vergi Dairesi bir günlüğüne kapatıldı
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Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi’nde bugün bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tedbir amacıyla, dairenin bugün önlem ve ilaçlama nedeniyle kapatıldığı açıklandı.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dairenin yarın açık olacağı ifade edilerek bugün süresi dolacak ödemelerin yarına uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yükümlülerin son yükümlülük tarihi 21.01.2021 tarihli olan vergi ödevlerinin (beyan verme ve /veya ödeme) 22.01.2021 (yarın) tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.

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