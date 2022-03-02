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“Gelin anahtarları verelim de otelleri siz yönetin”

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Otelciler Birliği Başkanı Çağıner isyan etti: “Sorunları çözmek ile sorumlu olanlar bize yük oluyorlar. Hem dışarıdan ambargo hem içerden ambargo uygulanıyor”

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“Gelin anahtarları verelim de otelleri siz yönetin”

 
Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizmde olmayan planlamaya, çok pahalı olanın ulaşıma bir de elektrik zammının eklenmesini eleştirdi, Hükümet’e “Gelin size anahtarları verelim de otelleri siz yönetiniz” çıkışında bulundu.
 Çağıner’in paylaşımı şöyle:
“Turizm politikası yok, planlama yok, Türkiye’den Kıbrıs’a ulaşım çok pahalı. Yurt dışından gelen turistlerin yüzde 95’i Larnaka’dan gelebilmektedir. Girdi maliyetleri her üründe yüzde yüzün üzerinde arttı. En son da beklenen elektrik zammı uygulamaya geçti ve eski ücretin üç katından fazla zam geldi. Bu durumda gelin size anahtarları verelim de otelleri siz yönetiniz. Sorunları çözmek ile sorumlu olanlar bize yük oluyorlar. Hem dışarıdan ambargo hem içerden ambargo uygulanıyor.
 
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