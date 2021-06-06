“Gelen misafirlere gestapo kuralları dayatmayı bırakın”

Turizm Emekçileri Platformu, halen charter seferle gelenlere bileklik takılıp otelden çıkmalarına izin verilmediğini ve böyle bir uygulama varken turizmde açılım yapıldığını savunmanın topluma yalan söylemek olduğunu kaydetti

Turizm Emekçileri Platformu, hükümetin aldığı son kararlarla turizmin açılır gibi gösterilip kapalı tutulmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

"çift aşı çift PCR" sloganıyla açılım yapıldığı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken turizm emekçileri, halen charter seferle gelenlere bileklik takıldığı ve otelden çıkmalarına izin verilmediğinin altını çizdi ve böyle bir uygulama varken turizmde açılım yapıldığını savunmanın topluma yalan söylemek olduğunu kaydetti.

Esnafın içinde bulunduğu çıkmaza çözüm üretilmediği için yaptığı eyleme dikkat çeken Turizm Emekçileri Platformu, esnafın verdiği mesajların alınmadığının hükümetin kararlarında net olarak görüldüğünü belirterek, ülkeye gelen turistin esnafla buluşamadığı bir turizm modelinde turizmin esnafa hiçbir faydası olamayacağına vurgu yaptı.

Güneyden gelen turistler otellerde konaklayacaksa onlara da bileklik vurulacağını soran turizm emekçileri, charter seferlerle gelen turistlere yapılan yanlış uygulamanın bir an önce sonlandırılmasını talep etti.

Güney "işgal bölgesindeki turistik geziler" diye bir kampanya başlattığını ve güneyden gelen turistlere kelepçe takılmasıyla onların işgal savının hükümetin yanlış kararları yüzünden kabul görebilme riski doğduğuna dikkat çeken Turizm Emekçileri Platformu, oluşabilecek bu sorunu da hükümetin dikkatine getirdi.

Hükümetin uygulamalarıyla ülkenin Kuzey Kore gibi baskıcı bir rejim görüntüsü verdiğinin altını çizen turizm emekçileri, “çift aşısını olmuş insan, zaten mikrop üretemez, taşıyamaz vaziyetteyken biz bu Nazi Almanya'sından kalma uygulamaya neden devam etmekte ısrarcıyız? Bırakın, çift aşısını olan misafirler istedikleri otelde, istedikleri şekilde bilekliksiz, kelepçesiz özgürce konaklasın” şeklinde talepte bulundu.

“Ülkemize gelen misafirlere cüzzamlı muamelesi yapmayı, gelen misafirlere gestapo kuralları dayatmayı bırakın artık” çağrısında bulunan Turizm Emekçileri Platformu, “Bu uygulamalar ile yönetmiyorsunuz,

Bu uygulamalar ile resmen çökersiniz, turizmi bilerek veya bilmeyerek bitirince, geriye ne kalacak Afrikalı öğrenciler mi?” diye uyarısını yineledi.