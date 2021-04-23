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Gelecek hafta hava sıcaklığı yükselecek

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Gelecek hafta hava sıcaklığı yükselecek
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Hava sıcaklığı hafta boyunca 30-33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30- 33 derece, sahillerde ise 23 - 26 derece    dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın kuzey ve batı, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü yer yer kuvvetli olarak esecek.

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