Başbakan Üstel, "Kararlılık ve cesaretle, ülkedeki her alanda yıllardır yapılmayan reformları ele aldık ve önemli yol katettik" değerlendirmesini yaptı

Başbakan Ünal Üstel, iktidarda ve istikrarla 2027 yılına doğru ilerlediklerinin altını çizdi. "Gelecek bizi bekliyor" diyen Ünal Üstel, bu geleceğe güçlü bir ekonomi ile girilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapıcı, samimi ve gerçekçi olduklarına vurgu yapan Başbakan Üstel, "Gerçekleşmesi mümkün olmayan ya da ülke olanaklarının imkan vermediği söylemler geliştirmiyoruz. Kimseye boş vaadlerde bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstel şöyle konuştu:

"Ülkenin ihtiyaçları ve bizim yapabileceklerimizi iyi tartıyor ve ona göre adımlar atıyoruz. Çok söz vermiyoruz ama söz verdik mi yapıyoruz.

2 yıllık Hükümet döneminde hep böyle davrandık. Kararlılık ve cesaretle, ülkedeki her alanda yıllardır yapılmayan gerek yasal gerekse yapısal reformları ele aldık ve önemli yol katettik. Siyasi istikrarı yakaladık. İktidarda ve istikrarla devam ettiğimiz sürece, ülkede yarım kalmış hiç bir iş bırakmayacağız. Yollarımızı bitiriyoruz, hastanelerimizi başlattık tamamlıyoruz, enerji altyapısını geliştirmek için hem Türkiye’den kablo ile elektrik projesini yürütüyoruz hem de KIBTEK’e güçlendirecek adımlar atıyoruz. İktidarda ve istikrarla 2027 yılına doğru ilerliyoruz. Gelecek bizi bekliyor. Ve bu geleceğe güçlü bir ekonomi ile girmeliyiz"