Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin sponsorluğunda, birçok sanatçı ve bilim insanını bir araya getiren “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Köyleri Projesi” başladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik çerçevesinde tarihsel, kültürel, sosyolojik, ekolojik ve sanatsal faaliyetler yapılıyor.

9-16 Ağustos arası düzenlenecek etkinlikler dâhilinde sergiler, sanat atölyeleri, sinema, tiyatro ve folklor gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, anı paylaşımları ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.

16 Ağustos Pazar günü ise tüm halkın davetli olduğu halka açık bir şenlikle tüm çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Bir hafta sürecek etkinlerin bugünden itibaren programı şu şekilde:

“11 Ağustos Salı:

18:00-19:00 Çörek pişirme atölyesi - Çörek yapmayı öğrenmek isteyenler için uygulamalı atölye. Sonunda yaptığınız çörek sizin olacak. Ücret:40tl’dir. (Köy Fırını) Tüm KKTC halkına açık faaliyet.

Kayıt için: Su EVSAL 0533 874 35 49

Etkinliğe “Köy yürüyüşü” ile devam edilecektir.

17:00-18:00 Çocuklarla Drama Atölyesi – “Mektuplaşma”

Aynı faaliyet köylülerle bir postacı canlandırması ile de yapılacaktır. “Kime Mektup Göndermek İstersin?” adı altında herkes mektup yazacak ve postacı rolünü üstlenen kişi adreslere dağıtacaktır.

18:00-19:00 Karagöz & Hacivat İnteraktif Gösterisi

19:00-20:00 Çocuk ve Yetişkin İnteraktif Tiyatro Sporları

20:00-21:00 GAMAREZ çeşme başında birlikte yemek.

12 Ağustos Çarşamba:

16:00-17:00 “Ebeveyn Olmak” konulu seminer - Aytül Bilen (Deneyimsel Tasarım Öğretisi)

Yer: Mehmet Boransel İlkokulu Bahçesi

17:00-18:00 Sağlıklı Beslenme semineri - Dr. Nurçin İncirli

Yer: Mehmet Boransel İlkokulu Bahçesi

18:00-19:00 “Nasrettin Hoca ile İyilik Meleği Olmak” tiyatro gösterisi

19:00-20:00 Çocuklarla eski oyunlarımız - (Balon Katlama-Halat Çekme-Çuval Yarışı)

18:00-20:00 Tasarım grupları ile duvar boyama ve peyzaj çalışmaları

20:00 Birlikte yemek-İlkokul Bahçesi (Karpuz Peynir ve Çörek)

20:30-21:30 Köylülerle Anı Paylaşımı - ( Bize eski geleneklerinden anlat, değerlerinden anlat- yaşlılarla sohbet)

Burada öğrenilen gelenekleri ertesi gün canlandırma faaliyeti olacaktır. Not: (Gün içerisinde ekoloji ve tarih grupları araştırmalarını yapacaklar)

13 Ağustos Perşembe:

16:00-17:00 “Tohum” Semineri – Kozanköy’e ve Kıbrıs’a özgü bitki örtüsü üzerine kısa seminer.

17:00-19:00 Endemik bitki örtüsüne ait bitkilerin köylülerle ekimi. Özelliklerimiz kaybolmasın, birlikte çoğaltalım.

19:00-20:00 Kıbrıs gecesi - (Kına gösterisi ve folklör dansı)

20:00-21:00 İlkokul bahçesinde yemek ve köyde gece yürüyüşü

Yer: Gamarez

14 Ağustos Cuma:

17:30-18:30 Yoğurt ve Hellim yapımı atölyesi Ücret:50tl’dir. (Mahmut Tabur üretim atölyesinde) Tüm KKTC halkına açık faaliyet.

Kayıt için: Su EVSAL 0533 874 35 49

18:00-20:00 Boyama Atölyesi - Leman CANKAT

19:30-20:00 Okul bahçesinde birlikte yemek

20:15-21:30 Nostaljik sinema gecesi - Popcorn ve Taze Mısır/Dondurma eşliğinde

Yer: Mehmet Boransel İlkokulu Bahçesi

15 Ağustos Cumartesi:

Pazar günü için hazırlıklar

Hellim sergileme satış

Çörek Sergileme ve Satış

Pilavuna sergileme ve Satış

Pastelli sergileme ve satış

Pekmezli Tatlı Yapımı ve satış

Yapılan tarihsel çalışmalardan sergilenecekler

Yapılan bitkisel araştırmalardan sunumlar ve endemik bitkilerden sunum ve satış

Değerlerimizden sunumlar

Fotoğraf Sergisi

Seramik sergisi ve satışı

Her evden bir tarihi obje ve hikayesi getirme ve sergileme

Yapılan seramiklerin yerleşimi ve güzelleştirme çalışması

18:00-19:00 Çocuk ve yetişkin interaktif tiyatro sporları

19:30-20:30 Yemek ve sohbet - Hep birlikte neler yaptık? Yarın için son kontroller. (Film Gösterimi)

20:30-21:30 Tiyatrolardan seçmeler ve canlandırmalar

Yer: Gamarez

16 Ağustos Pazar:

Pazar Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Köyleri Festival Günü Ve Kapanış

17:00 Tüm KKTC halkına açık festival Yukarıda belirtilen ürünler saat 17:00 itibarı ile sunuma ve satışa hazır olacaktır.

18:00-19:30 Palyaço Etkinlikleri - Balon Katlama - Halat Çekme - Çuval Yarışı Heykel Yarışı - Karaoke - Dans Etkinliği - Deniz Kara Oyunu Şapka Oyunu - Yüz Boyama - Yumurta Yarışı

19:00-19:30 Bubble show (Köpük balon gösterisi)

17:00-20:30 Maskotlar -Mickey Mouse -Minnie Mouse -Karlar Ülkesi Kraliçesi Elsa -Pamuk Prenses -Nasreddin Hoca Folklor kıyafetli Kıbrıs Gecesi Dansçıları - Gelenleri Karşılama Yapılan çalışmaların film gösterileri 20:15 Kıbrıs gecesi gösterisi, folklör ve kına gösterisi.”