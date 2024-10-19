Geçmişe yolculuk yaptıran bir sergi

"Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın 41 Hayat” sergisi Saçaklı Ev’de açıldı. Sergide, 41kadının eşyaları kullanılarak hayatlarından kesitler anlatılıyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın 41 Hayat” kitabında yer alacak kadınların fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşan sergi önceki gün Saçaklı Ev’de açıldı.

41kadının eşyalarını kullanarak hayatlarından kesitlerin anlatıldığı sergi bugün 13.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

KÖDER-Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenen sergi açılışı konuşmalarıyla başladı; ardından KÖDER Başkanı Şenay Ekingen desteklerinden dolayı Garanti BBVA Ülke Müdiresi Elif Altınkol’a bir Kıbrıs sandığı hediye etti. Açılış kurdelesi kesilmesi sonrasında iki farklı odada yer alan sergi gezildi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin kuruluş amacını anlatarak başladığı konuşmasında bugüne kadar KÖDER’in 26 belgesel, 3 sergi ve 3 kitap ürettiğini kaydetti.

Garanti BBVA ile geleneksel hale getirdikleri ve 4.kitabın ilk adımı olan 4.sergiyi toplumla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ekingen, KÖDER’i etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sundu.

Ekingen “Artık sergilerimiz salonlara sığamıyor. Halkımızın yoğun ilgisine müteşekkiriz. Geçtiğimiz yıl söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Garanti BBVA’ya adeta bir yurtseverlik görevi yaparak sergilerimize destek oldukları için özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Onlarla artık bir aile gibi olduk. Her türlü zorluğu aşarak bizleri bugünlere taşıyan, hayatları ve ürettikleriyle topluma ışık olan, bizlerin yolunu aydınlatan kadınlarımızdan 41 tanesinin daha sergisinde yine bir aradayız. En büyük teşekkürü onlar hak ediyor. Hepsini sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.” Diye konuştu.