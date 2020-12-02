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Geçitköylülerin hız kamerası isyanı

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Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, hız kameraları ülkeye gelmeye başladığı zaman ilk kendi köylerine takılacağı sözünü aldıklarını ancak hiçbir şey yapılmadığını kaydetti

Geçitköylülerin hız kamerası isyanı

Geçitköy Muhtarlığı, “bölgelerine hız tespit kamerası konulmadığı” gerekçesiyle yol kapatıp, eylem yaptı.

Yetkililerin kamer konacağını söylediği noktada ellerinde “Sözünüzde durun”, “Bakan değil yapan istiyoruz”, “Halk burada bakan nerede” yazılı pankartlarla toplanan bölge halkı sorunlarının çözülmemesi halinde kendi imkanlarıyla farklı eylemlere gideceklerini belirtti.

Geçitköy Muhtarı Bayram Avcı, hız kameraları ülkeye gelmeye başladığı zaman ilk kendi köylerine takılacağı sözünü aldıklarını ancak hiçbir şey yapılmadığını kaydetti. Avcı, yıllardır gitmediği yer,  çalmadığı kapı kalmadığını, bir süre önce zamanın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında 2020’de kamera takılacağı sözü aldığını söyledi.

Bir buçuk yıl önce kamera takılması amacıyla kazı yapıldığını ancak sonrasında başka bir adım atılmadığını ifade eden Avcı, kısa süreler içerisinde Karşıyaka ve Çamlıbel’e birden çok kamera takıldığını belirtti.

“Bizim çocuklarımızın kıymeti yok mu “ diye soran Avcı, köylerinde 40 hane olduğunu ve çoğunun yol kenarında olması sebebiyle sürekli kazalar yaşandığını söyledi. Köy halkının çoğunun kazalar nedeniyle kalıcı hasara uğradığını dile getiren Avcı, köylerinin kameraya ihtiyacı olduğunu görüp taktıracak tek bir yetkili olmamasını eleştirdi.

Avcı, bugün yaptıkları eylemin devamının geleceğini ve mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, “Bu daha başlangıç. İkincisi yapılacak. Üçüncüsünü yapmayız ama bu böyle bitmeyecek. 2 hafta sonra kendi gücümüzle yapacağız” dedi.

Bayram Avcı’nın konuşmasının ardından bölge halkı da yaşadıkları trafik kazalarına örnekler vererek diğer bölgelere takılabilen kameraların niye kendi köylerine takılmadığını sorgulayarak “Para yoksa biz aramızda toplayalım” dedi.

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