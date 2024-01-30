banner913
banner932
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
144 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
26 0
 
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
62 0
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
Girne Belediyesi’nde halka açık kan bağış kampanyası yapılıyor
12 0
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
K.T. Narenciye Üreticileri Birliği’nden sert açıklama
18 0
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
CTP Gençlik Örgütü, Holguin’i kapıda karşıladı
25 0
Büyük korku ve panik yaşandı
Büyük korku ve panik yaşandı
92 0
banner1012
banner985

Geçitköy deresi konusunda polisten yeni uyarı: Bölgeye kesinlikle gidilmemeli

banner974
Geçitköy deresi konusunda polisten yeni uyarı: Bölgeye kesinlikle gidilmemeli
banner971

Yağışlar nedeniyle taşan Geçitköy deresi konusunda polis yeni uyarıda bulundu.

Çamurlu sel sularının yol içerisinden akması nedeniyle trafiğe kapatılan Çamlıbel - Girne ana yolunun Çamlıbel - Tepebaşı kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında kalan kısmının kesinlikle kullanılmaması istendi.

Polis, araç trafiğine kapatılmasına rağmen alternetif güzergahlardan bölgeye bazı araçların gittiği gözlemlendiğine işaret ederek, yolun güvenli olmamasından dolayı Lapta ve civar yerleşim yerlerinden bu bölgeye kesinlikle gidilmemesi uyarısında bulundu.

Öte yandan, ağaç devrilmesi sonucu araç  trafiğine kapatılan Kuzucuk - Boğaziçi ana yolu, temizlendikten sonra trafiğe açıldı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.