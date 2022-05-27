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Geçitköy'deki yangın için Türkiyeve BM'den yangın helikopterleri geliyor

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Geçitköy'deki yangın için Türkiyeve BM'den yangın helikopterleri geliyor

Geçitköy'deki yangına müdahale için Türkiye'den 2, BM Barış Gücü'nden 1 yangın helikopteri geliyor.

TAK muhabirinin Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'ndan aldığı bilgiye göre, itfaiye araçlarının giremeyeceği bölgeye yayılan yangına etkili müdahale için Türkiye'den ve BM Kıbrıs Barış Gücü'nden yardım talep edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'den 2, BM Kıbrıs Barış Gücü'nden de 1 helikopter, yangına müdahale için bölgeye gitmek için havalandı.

Yangının Geçitköy barajının batısında, Mavi Köşk'ün altındaki bölgede etkili olduğu belirtildi.

İtfaiye ve diğer ekiplerin müdahaleleri devam ediyor.

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