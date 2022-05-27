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Geçitköy'deki yangın henüz kontrol altına alınamadı

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Geçitköy'deki yangın henüz kontrol altına alınamadı

 Geçitköy bölgesinde saat 13.00 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınması için devletin ilgili birimleri hummalı bir çalışma yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile üst düzey yetkililer bölgede bulunuyor.

-Kaymakam Güneş TAK’a konuştu

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, TAK’a yaptığı açıklamada, yangının Geçitköy barajının karşı tarafında, batısında bir bölgede başladığını söyledi.

Güneş, yangının güneye doğru hareket ettiğini, herkesin “Mavi Köşk” diye bildiği bölgedeki yamaçlara doğru yöneldiğini, o bölgenin de çok sert ve sık bir ormanlık alan olduğunu belirtti.

Yangının önünün kesilmeye çalışıldığını ifade eden Güneş, ancak rüzgarın da etkisiyle, yangının Santos Villaları olarak bilinen bölgeye kadar ulaştığını kaydetti.

Güneş itfaiye, Polis, asker ekiplerinin tümünün canla başla uğraştığını, ancak rüzgarın etkisiyle de yangının önünün kesilemediğini söyledi.

Sinan Güneş “Yangın şu anda kontrol altına alınamadı, diğer ilçelerden de talep ettiğimiz takviyelerle yangına şu anda müdahale edilmeye devam ediliyor. Helikopterleri bekliyoruz, hem Türkiye’den, hem de Birleşmiş Milletler’den… Kötü bir gün geçiriyoruz, şu ana kadarki gelişmelerden çok üzgünüz”  dedi.

SİVİL SAVUNMA ÖNÜ ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Geçitköy bölgesinde çıkan yangında alevlerin doğuya doğru yayılmakta olduğunu bildirdi.

Karaca, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri’ne ait helikopterle keşif uçuşu yaptıklarını ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Alevlerin geniş bir alana yayıldığını ve bölgede yoğun bir duman olduğunu aktaran Karaca, yangının Mavi Köşk’e sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, alevlerin şu anda doğu yönünde yayılmakta olduğunu da belirtti.

Karaca, havadan yapılan keşif uçuşuyla birlikte yapılacak müdahaleyle yangının önünün alınacağını kaydetti.

Girne Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, alevlerin etkili olduğu yerlerdeki bazı evler tahliye ediliyor. Bazı evlerin de yangından zarar gördüğü bildirildi. 

Sözkonusu evlerde yaşayanlardan yaralanan ya da duman kaynaklı sağlık sorunu yaşayan olmadığını ifade edildi.

Öte yandan Başbakanlık kaynakları, Başbakan Ünal Üstel’in de söndürme çalışmalarını yerinden incelemek üzere bölgeye gitmekte olduğunu bildirdi.

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