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Geçitköy bölgesindeki hasarlala ilgili tespit çalışmalar sürüyor

Meteoroloji bugün ve yarın da yer yer sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu

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Geçitköy bölgesindeki hasarlala ilgili tespit çalışmalar sürüyor
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Geçitköy bölgesinde etkili olan yağış ve fırtınanın neden olduğu hasarla ilgili tespit çalışmaları sürerken, Meteoroloji bugün ve yarın da yer yer sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Lapta - Alsancak – Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, yağışın ve fırtınanın etkili olduğu Geçitköy, Kormacit ve Kayalar köylerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Ataser, Karayolları Dairesi ekiplerinin çöken Kayalar-Sadrazam yolunun tamiri, hasar gören yolların sağlamlaştırılması için çalıştığını söyledi. Ataser, risk nedeniyle Geçitköy-Karşıkaya yolunun hala ağır iş araçlarına kapalı olduğunu aktardı.
Kormacit, Geçitköy ve Kayalar köylerinde 50’ye yakın evin fırtına ve su taşkınlarından etkilendiğini belirten Ataser,  önceki akşam Lapta Gençlik Evi’ne yerleştirilen ailelerin bazılarının evlerine döndüğünü, bazılarının da akrabalarının yanına gittiğini ifade etti.


Evlerdeki temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Fırat Ataser, yollara ve köprü ağızlarına biriken millerin temizlenmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Hayvancılık ve Tarım dairesinden ekiplerin de de bölgede olduğunu belirten Ataser, özellikle Geçitköy’deki ağılların selden etkilendiğini ifade etti.
-Güneş: “Önümüzdeki 3 gün sıcaklık mevsim normallerine çıkacak”
Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ise bugün ve yarına ilişkin hava tahminini paylaştı.
Buna göre, bugün yer yer hafif sağanak geçişleri beklenirken, yarın parçalı bulutlu ve yine yer yer sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki 3 gün sıcaklık 15-18 derece dolaylarında olacak.
Öte yandan, Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede bölgelere düşen yağış miktarını da açıkladı. Açıklamaya göre, en çok yağış metrekareye 20 kilogram ile Kantara’ya düştü.
Çamlıbel’de 11; Çayırova, Alayköy ve Boğaz’da 10; Mağusa’da 9; Kozanköy’de 8; Akdeniz’de 7; Esentepe, Karaoğlanoğlu ve Taşkent’te 6; Alevkayası, Beylerbeyi, Koruçam, Mehmetcik ve YDÜ’de 5; Kalkanlı, Alsancak ve Girne’de 4 kilogram yağış kaydedildi.
Diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 3 kilogram arasında yağış kaydedildi.
 
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