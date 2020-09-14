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Geçitköy Barajı'ndan 2 gün su verilmeyecek

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KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren iki gün süreyle hatlara su verilmeyeceği bildirildi.

Geçitköy Barajı'ndan 2 gün su verilmeyecek

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yerel su kaynaklarından bölgelere su verilmeye devam edileceği kaydedildi.

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