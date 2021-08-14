Geçitkale’ye 7 kg yağmur düştü

Meteoroloji Dairesi yapılan ölçümlerde dün ve bu sabah en çok yağmurun metrekareye 7 kilogram ile Geçitkale’de tespit edildiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, yazılı açıklamasında, Geçitkale’yi metrekareye 1 kg ile Sandallar’n takip ettiğini belirtti.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.