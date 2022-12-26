Geçitkale-Serdarlı Belediye Meclis Üyeleri… UBP 5, CTP 4, DP 1 meclis üyesi çıkardı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Meclis Üyeleri şöyle belirlendi:

UBP 5, CTP 4, DP 1 Meclis Üyesi çıkardı.

Oy oranları ise söyle:

“UBP yüzde 49.48, CTP yüzde 36.90, DP yüzde 9.08, TDP yüzde 4.54”

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:

“UBP: Ali Barkut, İzzet Küçükoğlu, Tayfun Billüroğlu, Habib Yıldırımlar, Aliye Bilal

CTP: Salih Ruso, Ahmet Kadı, Mustafa Sevinç, Ayfer Esendağ

DP: Mehmet Salih Havalı”

