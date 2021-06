Geçitkale Havaalanı artık askeri bölge mi?

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir?” diye sordu, Başbakan Saner ise İHA ve SİHA konusunda görüşmeler olduğunu ancak herhangi bir adım atılmadığını kaydetti



CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te “hükümetin halleri” başlıklı konuşma yaptı. 85 kişilik bulaş konusunda Başbakan Ersan Saner’e soru sorulduğunda kendisinin yok böyle bir durum dediğini ifade eden Şahali, “Bize güven vermiyorsunuz” dediklerini ifade etti, Başbakan’ın “halk bize sizden daha çok güveniyor” dediğini söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokolün gereği olarak köy yollarının tamiri ve bakımı konusundaki süreçle ilgili bilgi isteyen Şahali, “Eğer Ankara’dan ihale edilmiş, yüklenicisi Ankara tarafından belirlenmiş şirketler KKTC’nin fiziki kalkınması için iş yapıyorsa biliniz ki bu fiili kalkınmamıza katkı sağlamaz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Şahali “Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir? Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bir askeri havaalanı olarak tahsis edildi mi?” diye sordu, eğer durum böyle olacaksa bunun Meclis tarafından karar verilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Yeni hükümetin, 7 Aralık’tan bugüne 2 bin 500 yeni vatandaşlık verdiğini söyleyen Şahali, hükümete, göreve geldikleri günden bu güne her alanda kaç istihdam yaptığını sordu.

SANER

Öte yandan Başbakan Ersan Saner de, Geçitkale Havalimanının, 2009’dan bu yana hiçbir şekilde kullanılmadığını ve elektrik direkleri çekilmediği sürece kullanılamayacağını söyledi. Saner, bu havalimanının dönemin hükümetinin yanlış icraatları yüzünden kullanılamaz durumda olduğunu kaydetti.

Saner, İHA ve SİHA konusunda görüşmeler olduğunu ancak herhangi bir adım atılmadığını kaydetti.

KKTC’de doğan her çocuğa vatandaşlık verilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Saner, kamuya alınan personel konusunda ise, sözleşmeli personelin çoğunun sözleşmelerinin her yıl yenilendiğini ifade etti.

Eğitimin başlayabilmesi için aşının önemli olduğunu dile getiren Saner, kısa süre içinde ciddi miktarda aşının ülkeye geleceğini ancak tam rakamı vermesinin şu an mümkün olmadığını anlattı.

İçişleri Bakanlığında vatandaşlık verilen bölüme ek personel verilmesinin nedeni ve verilen vatandaşlıklar konusundaki bir soru üzerine, bunu ilgili bakanın yanıtlayacağını söyleyen Saner, başka bir soru üzerine tüm kronik hastaların aşılandığını belirtti.