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Geçişlerde tam aşılılardan negatif test sonucu istenmeyecek

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Geçişlerde tam aşılılardan negatif test sonucu istenmeyecek

Güney ve Kuzey arasında geçişlerde tam aşılılardan negatif test sonucu ibraz zorunluluğu bugün sabah 09.00’dan itibaren kalktı. Negatif test sonucu, “belirlenen koşullar çerçevesinde tam aşılı sayılanlardan” istenmeyecek.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Sözcüsü tarafından yayımlanan açıklamada, sağlıkla ilgili İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin dün yeni bir değerlendirmede bulunduğu, değerlendirmede geçişlerde uygulanacak yeni düzenlemelerin belirlendiği, düzenlemelerin bugün 09:00 itibarıyla uygulanmaya başlanacağı belirledi.

Açıklamaya göre, iki doz AstraZeneca, Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı olup, ikinci doz aşının üzerinden 14 gün geçenlerden test sonucu aranmayacak, ancak ikinci dozun üzerinden 7 ay geçmemiş olması veya hatırlatıcı dozun yapılmış olması gerekiyor.

İki doz Sinovac, Sinopharm ve Sputnik asısı olup, yaptırılan ikinci dozun üzerinden 14 gün geçmiş olanlardan ve bir doz Johnson&Johnson aşısı olup aşı tarihi üzerinden 14 gün geçmiş olanlardan da test sonucu aranmayacak, ancak ikinci dozun üzerinden 3 ay geçmemiş olması veya hatırlatıcı dozun yapılmış olması gerekiyor.

Geriye kalan uygulamalarda ise değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Buna göre, 5-11 yaş arasındaki çocuklar, aşı olmamış orta ve lise öğrencileri ve Aşağı Pirgo’da yaşayanlardan 7 günlük PCR veya hızlı test sonucu istenecek.

Aşı olmamış 12 yaş ve üstü kişilerden, yukarıda belirtildiği gibi aşı geçerlilik süresi dolup da hatırlatıcı dozunu olmayanlardan 72 saat önce yaptırılmış PCR test sonucu veya 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı test sonucu istenecek.

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