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Geçişler başlayacak mı?

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İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, yarın sınır kapılarından karşılıklı geçişlerin normale dönmesi konusunu görüşecek

Geçişler başlayacak mı?
 
 
İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, bu hafta sınır kapılarından karşılıklı geçişlerin normale dönmesi konusunu görüşeceği bildirildi.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, “İki Toplumlu (Sağlık) Komite Sınır Kapılarını Görüşüyor… Geçişlerin Belli Kriterler Zemininde Normale Dönmesine Bir Adım” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, görüşmenin Cuma günü yapılacağını ve Cenevre’de gerçekleştirilen gayriresmî 5+1 konferanstan önce kaldığı noktadan devam edeceğini yazdı.
Gazete, geçişlerin normale dönmesi çerçevesinde, önce gerekli ön koşulların epidemiyolojik görüntüye göre gruplandırılacağını ve hedefin, her ne kadar kesin bir şey söylemek mümkün değilse de, görüşmelerin bu hafta tamamlanarak bir sonuca ulaştırılması olduğunu kaydetti.
Eldeki bilgilere göre geçişlerle ilgili ön koşulların, en azından şimdilik Kıbrıs Türk veya Rum tarafının aşı programıyla bağlantılı olmadığını belirten gazete, geçişlerin normale dönmesinin istendiğini; ancak bunun için, her iki taraftaki epidemiyolojik görüntüyü kötüleştirmeyeceğinin garanti altına alınması gerektiğini yazdı.
 
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