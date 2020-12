Geceden sabaha sokağa çıkma yasağı

Yarın geceden 4 Ocak’a kadar, gece saat 22.00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İlk ve ortaokullarda yarı yıl tatili 4-15 Ocak tarihleri arasında olacak. Güney’e geçişler karantinaya tabii olacak

31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkelere göre belirtilen karantina kararlarının 31 Ocak 2021 saat:23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 9 Eylül İlkokulu’ndaki vakalara ait yakın temaslı olduğu bildirilen kişiler karantina otellerine alınmıştır. Karantinaya alınan kişilerin dışında kalan tüm öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin 10/01/2021 tarihine kadar ev izolasyonunda kalmalarına karar verilmiştir. Denetimlerde ev karantinası kurallarına uymadığı tespit edilenler hakkında Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca yasal işlem başlatılacaktır. Bu aileler belirtilen tarihe kadar evlerine misafir kabul etmeyeceklerdir. KKTC deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarı yıl tatilinin 04-15 Ocak 2021(her iki tarih dahil) tarihleri arasında olmasına karar verilmiştir. Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin 31/12/2020-18/01/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) durdurulmuştur. Bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavları Covid-19 tedbirleri alınmak şartı ile yapılabilecektir. Güney Kıbrıs’ta son günlerde görülen yoğun vaka artışı nedeni ile 31/12/2020 tarihinden 10/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) diplomatik geçişler hariç tüm geçişler karantinaya tabii olacaktır. Yılbaşı döneminde Güney Kıbrıs’ta çalışmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından karantinasız geçişlerine izin verilen kişilerin izinleri de 10/01/2021 tarihine kadar iptal edilmiştir. 31/12/2020 tarihinden 04/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 22.00’dan itibaren sabah 05:00’a kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulamadan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacaktır. 31/12/2020 tarihinden 03/01/2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştır. 29/12/2020 tarih ve 237 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle uygulamaya giren açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve bunun gibi her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin kadar yapılmamasına ilişkin karara ek olarak 03/01/2021 tarihine kadar düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit ve sergi vb. faaliyetlerinin de eklenmesine ve bu faaliyetlerin de durdurulmasına karar verilmiştir.

