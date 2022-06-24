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Gece yarısından sonra yağmur bekleniyor

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Gece yarısından sonra yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden yangınla mücadeleye ilişkin hem iyi, hem kötü haber geldi.

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Haziran-1 Temmuz tarihini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  yarın ilk saatlerde Karpaz bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, rüzgarın batı ve kuzey yönlerden orta, zamanla kuvvetli eseceği öngörülüyor

Karpaz bölgesindeki yağmur beklentisi, yangının söndürülmesine katkı sağlaması açısından  ya da en azından yağmurun doğuya doğru genişlemesini önleme açısından önem taşıyor.

 Öte yandan  genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak bölgede ,28 Haziran öğleden sonra da yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Periyot içerisinde  hava genellikle açık, öğleden sonraları parçalı bulutlu geçecek.

 En yüksek hava sıcaklığı:  iç kesimlerde 34 – 37 ºC, sahillerde ise 28 – 31 ºC  dolaylarında seyredecek.

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