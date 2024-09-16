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Gaziveren’de köprü otokorkuluğu yenileniyor

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Karayolları Dairesi yarından itibaren Gaziveren’de köprü otokorkuluk yenilemesi yapılacağını açıkladı.

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Gaziveren’de köprü otokorkuluğu yenileniyor
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Lefke Kazasına bağlı Gaziveren köyünde, Karayolları Dairesi tarafından 17 Eylül 2024 tarihinde başlatılıp, ikinci bir duyuruya kadar sürmesi planlanan, köprü otokorkuluk yenileme faaliyetleri yapılacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.
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