Gazimağusa’ya bağlı bazı köylere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek

Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın 090.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyüne elektrik verilemeyecek.
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