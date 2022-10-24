banner875
banner815
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
7 0
13 0
 
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
44 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
73 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
15 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
14 0
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
17 0
banner878

Gazimağusa’ya bağlı bazı köylere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek

banner476

banner825
Gazimağusa’ya bağlı bazı köylere yarın 7 saat elektrik verilemeyecek
Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde yarın 090.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, yarın Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyüne elektrik verilemeyecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.