Gazimağusa’da kanalizasyon çalışmalarında Mustafa Kemal Bulvarı’nın asfalt dökümü yapıldı

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Hurmalı Çember ile Ali Mahir Parkı arasındaki güzergâhta kazılan yerlerin hem dolgu hem de sıkıştırma işleminin gerektiği gibi yapıldığı test edildikten sonra asfaltlama işlemine geçildi. AB tarafından yapılan ve kontrol edilen çalışmaların takibini sürekli yapan Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon Birimi, hat döşemesi yapılan yerlerin testinin mutlaka yapılması ve yeterli sıkıştırma yapılması konusunda ısrarcı oluyor. Mustafa Kemal Bulvarı’nın Gazimağusa Terminali ile Sema Otel (European Otel) arasında kalan kısmının asfalt dökümü önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Ayhan Niyazi Sokak’ın da asfaltlanmasına birkaç gün içinde başlanıyor. Aşağıda başlangıç ve bitiş tarihlerini verdiğimiz sokaklarda ne tür bir çalışmanın olacağının bilgisi vardır.
|Sokak İsmi
|Başlama
|Bitiş
|Çalışma Türü
|Barbaçolli
|8.06.2023
|27.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı
|Esmerim
|5.06.2023
|16.06.2023
|Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı
|Hostes
|6.06.2023
|16.06.2023
|Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı
|Kardeşlik
|7.06.2023
|16.06.2023
|Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı
|Klinik
|29.05.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Serbest Liman Yolu
|6.06.2023
|8.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Eşref Bitlis
|6.06.2023
|8.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Silahlı Kuvvetler
|7.06.2023
|14.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Erdoğan Acar
|2.06.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Girne
|5.06.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Hüseyin Akil Hoca
|2.06.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Doktorlar
|6.06.2023
|9.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Bayrak
|6.06.2023
|9.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Gençlik
|7.06.2023
|18.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Tren Yolu
|5.06.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Hasan Bilgen
|7.06.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Ahmet İbrahim
|8.06.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Talat Cafer
|5.06.2023
|12.06.2023
|Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları)
|Gazi M. Kemal
|29.05.2023
|13.06.2023
|Kısıtlı - Asfalt işleri
|Ayhan Niyazi
|30.05.2023
|13.06.2023
|Kısıtlı - Asfalt işleri