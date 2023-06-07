Gazimağusa’da kanalizasyon çalışmalarında Mustafa Kemal Bulvarı’nın asfalt dökümü yapıldı

Sokak İsmi Başlama Bitiş Çalışma Türü Barbaçolli 8.06.2023 27.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı Esmerim 5.06.2023 16.06.2023 Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı Hostes 6.06.2023 16.06.2023 Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı Kardeşlik 7.06.2023 16.06.2023 Tam Kapalı - Boru döşeme ve yol kazısı Klinik 29.05.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Serbest Liman Yolu 6.06.2023 8.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Eşref Bitlis 6.06.2023 8.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Silahlı Kuvvetler 7.06.2023 14.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Erdoğan Acar 2.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Girne 5.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Hüseyin Akil Hoca 2.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Doktorlar 6.06.2023 9.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Bayrak 6.06.2023 9.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Gençlik 7.06.2023 18.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Tren Yolu 5.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Hasan Bilgen 7.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Ahmet İbrahim 8.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Talat Cafer 5.06.2023 12.06.2023 Kısıtlı - Boru döşeme ve yol kazısı (parsel bağlantıları) Gazi M. Kemal 29.05.2023 13.06.2023 Kısıtlı - Asfalt işleri Ayhan Niyazi 30.05.2023 13.06.2023 Kısıtlı - Asfalt işleri

Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından yapılmakta olan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi İyileştirme Çalışmaları’nda hat döşemesi ve sıkıştırma işlemi yapılan Mustafa Kemal Bulvarı’nda asfaltlama çalışması tamamlandı. Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. Şti, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından Haziran 2022’de başlayan çalışmaların 2023 yılının Kasım ayında tamamlanması öngörülüyor.Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Hurmalı Çember ile Ali Mahir Parkı arasındaki güzergâhta kazılan yerlerin hem dolgu hem de sıkıştırma işleminin gerektiği gibi yapıldığı test edildikten sonra asfaltlama işlemine geçildi. AB tarafından yapılan ve kontrol edilen çalışmaların takibini sürekli yapan Gazimağusa Belediyesi Kanalizasyon Birimi, hat döşemesi yapılan yerlerin testinin mutlaka yapılması ve yeterli sıkıştırma yapılması konusunda ısrarcı oluyor. Mustafa Kemal Bulvarı’nın Gazimağusa Terminali ile Sema Otel (European Otel) arasında kalan kısmının asfalt dökümü önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. Ayhan Niyazi Sokak’ın da asfaltlanmasına birkaç gün içinde başlanıyor. Aşağıda başlangıç ve bitiş tarihlerini verdiğimiz sokaklarda ne tür bir çalışmanın olacağının bilgisi vardır.