Gazimağusa’da iki ağaç “Anıt Ağaç” olarak koruma altına alındı

Peyzaj Mimarları Odası, Gazimağusa’da bulunan iki güzide ağacın “Anıt Ağaç” olarak listelendiğini ve koruma altına alındığını bildirdi.

Oda başkanı Dr. Gülizar Eroğlu’nun verdiği bilgiye göre, Gazimağusa surlarına yakın, halk arasında “Aşıklar Yolu” diye bilinen güzergah üzerinde yer alan ağaçların “Anıt Ağaç” özelliği taşıdığı yargısına varılması üzerine, ivedi olarak Her Daim Dostlar Grubu ile Gazimağusa Kaymakamlığı’na ulaşıldı.Bunun üzerine 24 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtılar Yüksek Kurulu kararı ile adı geçen ağaçların “Anıt Ağaç” olarak listelenmesi ve koruma altına alınmasının karara bağlandığını belirten Eroğlu, bu bağlamda Gazimağusa Kaymakamlığı ve Orman Dairesi’ne teşekkür etti.Muhtemelen İngiliz döneminde Kıbrıs'a getirilerek dikilen bu ağaçların Latincesinin “Phytolacca Dioica” olduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:“Şekerci Boyası, Gölge Ağacı gibi isimlerle bilinmektedir. Güney Amerika’ya özgü, devasa, yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Dev boyutlara ulaşabilen her dem yeşil bu ağaç iki evcikli (dioik) bir bitkidir; dişi ve erkek çiçekler aynı bitki üzerinde bulunmaz. Dev bir şemsiyeye benzeyen tacı 18 metrelik bir çapa ulaşabilir. Gövdesinde su muhafaza edebildiği için kurak alanlarda yetişebilir. -4 dereceye kadar dayanabilen suptropik bir ağaçtır. Ayrıca ağacın öz suyu zehirli olduğu için böceklere karşı da dirençlidir. Parklarda peyzaj amaçlı ve Bonsai yapımında kullanılan bu ağacın meyvelerinden geleneksel boya üretilmektedir ve ağacın Şekerci Boyası ismi buradan gelmektedir. Bu ağaçtan Girne'de de vardır. Bella Solarus-Güzel Gölge Ağacı olarak da bilinir. Bizler KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak Gazimağusa’da bulunan bu güzide ağaçların Anıt Ağaç olarak listelenmesi ve koruma altına alınmasında öncü olmaktan, katkı koymaktan çok mutlu olduk. Süreç devam ediyor, takipçisi olacağız, Kıbrıs'ın doğal tarihi kültürel değerlerinin korunması için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz.”