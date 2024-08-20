Gazimağusa’da Gemlik zeytin hasadı başlama tarihi 2 Eylül

Gazimağusa İlçesinde Gemlik zeytininin hasadına 2 Eylül, yerli zeytinin ise 16 Eylül’de başlanabileceği duyuruldu.

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, Gemlik zeytininin hasat başlama tarihinin 2 Eylül, yerli zeytinin ise 16 Eylül olarak belirlendiği kaydedildi.

