banner913
banner932
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
11 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
16 0
 
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
44 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
21 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
47 0
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
146 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
30 0
banner1012
banner985

Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yol çalışması yapılacak

banner974
Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yol çalışması yapılacak
banner971
Polis, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde cuma saat 18.00’den, pazartesi 06.00’ya kadar yapılacak yol çalışması nedeniyle sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Hurmalı Çember mevkiinde, kanalizasyon hattı yenileme projesi kapsamında yapılacak kazı ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle Gazimağusa şehir içine girişin, Tantura yol kavşağından itibaren eski Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinden sağlanacağı bildirildi.
Ayrıca, Güvercinlik istikametinden gelip Gazimağusa’ya gitmek isteyen sürücüler için ulaşımın, Gazimağusa Sanayi Sitesi içerisinden sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, çalışmalar süresince bahse konu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.