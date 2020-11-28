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Gazimağusa'ya metrekareye 85 kg yağış düştü

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Gazimağusa'ya metrekareye 85 kg yağış düştü

Aşırı yağış nedeniyle dün su baskınları yaşanan Gazimağusa’da metrekarede 85 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte KKTC genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Gazimağusa’da 85, İskele’de 51, Mallıdağ’da 36, Kantara’da 31, Ziyamet’te 27, Salamis ve Geçitkale’de 23, Sandallar’da 21, Alsancak ve Mehmetcik’te 18 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 17 kilogram arası yağış kaydedildi.

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