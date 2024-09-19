Gazimağusa ve İskele bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Gazimağusa ve İskele bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecek.
İskele'ye bağlı Altınova ve Ağıllar köylerinde de aynı saatlerde elektrik kesilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.