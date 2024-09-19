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Gazimağusa ve İskele bölgesinde elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa ve İskele bölgesinde elektrik kesintisi olacak
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Gazimağusa ve İskele bölgesinde yarın iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecek.
İskele'ye bağlı Altınova ve Ağıllar köylerinde de aynı saatlerde elektrik kesilecek.
 
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