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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda kaza… 2 yaralı

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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda kaza… 2 yaralı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çetin Bolkaner (E-66), yönetimindeki HFC27041370 şasi numaralı salon araç ile saat 11.00 sıralarında Lefkoşa istikametine doğru seyrederken, Pirhan mevkiine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru ikinci şerit içerisinde, bahse konu ana yolda yol bakım çalışması yapıldığı gerekçesiyle, önlem almak için yavaş şekilde seyreden Harun Kavcı (E-26) yönetimindeki Karayolları Dairesi’ne ait RHA 2201 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan RHA 2201 plakalı araç, karşı şeride geçip yolun sağından çıktı ve yol kenarındaki toprak alan içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri Çetin Bolkaner ve Harun Kavcı, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
 
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