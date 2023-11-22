Gazimağusa-Lefkoşa anayolu aydınlanıyor

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki karanlık kavşakların aydınlatma sorunu çözüme kavuşuyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu iş birliği ile yürütülen çalışma sayesinde Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki karanlık kavşakların aydınlatma sorunu çözüme kavuşuyor.

Karanlık kavşak kalmaması için yürütülen çalışma kapsamında ülkemizin kanayan yarası trafik kazalarını önlemek ve toplumun trafikte güvenli seyri amaçlanıyor.

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı yaptığı açıklamada, tüm ülkede var olan aydınlatma sorunlarının giderilmesi için Karayolları Dairesi’nin yerel yönetimlerle iş birliği yaptığına dikkat çekerek, aynı anda Gazimağusa, Lefkoşa, Gönyeli Alayköy, Esentepe ve Girne bölgelerinde belediyelerle yürütülen iş birliği çerçevesinde yollardaki aydınlatma sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Kurumların durumunun herkesin malumu olduğunu söyleyen Acı, “Dolayısı ile güçlerimizi birleştirirsek sorunları daha hızlı çözüme kavuşturup halkımıza hizmet sunabiliriz” dedi. Göreve geldiği günden beri gerek temizlik konusunda gerekse diğer konularda yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde olduğuna vurgu yapan Acı, bunun da daha kısa sürede daha fazla hizmet ağını genişletmeye yardımcı olduğunu ifade etti. Acı, iş birliğinden dolayı Gazimağusa Belediyesi ve KIB-TEK’e teşekkür ederek, “iş birliği ile yapılan her işte başarı vardır. Umarım her kurum ve yerel yönetimle bu iş birliği sağlanarak halka sunulan hizmetin devamlılığını koruruz” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aranır da kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliği sayesinde sorunların daha kolay çözüme kavuştuğunu belirtti. Aranır, bu çalışmada, Karayolları Dairesi’nin bütçesinin imkan verdiği ölçüde malzeme temini sağladığını, Gazimağusa Belediyesi’nin eksik olan bazı malzemelerin temininin sağlayıp Bayındırlık Şubesi Elektrik İşleri Birimi tarafından Birim Sorumlusu Mustafa Yiğittürk ile birlikte çalışmalara iş gücü desteği ile katkı konulduğunu, KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği de bu çalışmalarda personel desteği sağladığını açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi Elektrik İşleri Birimi Sorumlusu Mustafa Yiğittürk ve ekibine teşekkür eden Aranır, Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı’ya ve KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’ne de teşekkür ederek amacın daha yaşanabilir bir Mağusa yaratmak ve yolların daha güvenli ve trafikte refah düzeyde seyir sağlamak olduğunu söyledi.

