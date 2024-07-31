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Gazimağusa- Lefkoşa Ana Yolu Ayrılma Katılma Şeritleri Projesi'yle çıkış trafiği rahatlayacak

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Proje kapsamında, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Ayluka Göleti yakınlarında bulunan toprak yol alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile asfaltlanıp, Lefkoşa istikameti üzerinde yapılacak ayrılma şeridi ile Çanakkale bölgesine giriş sağlanacak. Giriş ve çıkış ada refüj ile ayrılıp yapılacak katılma şeridi ile Lefkoşa istikametine doğru çıkış güvenli bir şekilde sağlanabilecek

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Gazimağusa- Lefkoşa Ana Yolu Ayrılma Katılma Şeritleri Projesi'yle çıkış trafiği rahatlayacak
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Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda Çanakkale bölgesine giriş ve çıkışın düzenlenmesi amacıyla Gazimağusa- Lefkoşa Ana Yolu Ayrılma Katılma Şeritleri Projesi hayata geçiriliyor.
 Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa- Lefkoşa Ana Yolu Ayrılma Katılma Şeritleri Projesi Yapım İşleri Hizmet Alımı İhalesi’nin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan Köroğlu Construction ile bugün mukavele imzalandı.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Köroğlu Construction Direktörü Gökay Köroğlu’nun imza koyduğu mukavele kapsamında Gazimağusa- Lefkoşa ana yolunda Çanakkale bölgesine giriş ve çıkışı sağlayan toprak yol asfaltlanacak ve bölgede peyzaj düzenlemesi de yapılacak.
Yaklaşık 6 buçuk milyon TL değerindeki projenin 60 iş günü içerisinde tamamlanması konusunda anlaşmaya varılırken, yol inşaatında kullanılacak malzeme ve işçilik Karayolları Dairesi’nin onayından geçecek, proje işlerin yürütülmesinde kontrollük görevi Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi Mimar / Mühendisleri tarafından yapılacak.
Proje kapsamında, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Ayluka Göleti yakınlarında bulunan toprak yol alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile asfaltlanıp, Lefkoşa istikameti üzerinde yapılacak ayrılma şeridi ile Çanakkale bölgesine giriş sağlanacak.
Giriş ve çıkış ada refüj ile ayrılıp yapılacak katılma şeridi ile Lefkoşa istikametine doğru çıkış güvenli bir şekilde sağlanabilecek.
Proje, gerekli çevre düzenlemeleri de yapılarak 60 iş günü sonunda kent halkının kullanımına açılacak.
 
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