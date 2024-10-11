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Gazimağusa Kent Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi

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Gazimağusa Kent Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Gazimağusa Kaymakamlığı ile Gazimağusa Belediyesi ortaklığında kurulan Gazimağusa Kent Konseyi, bugün saat 14.00'te ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre toplantıya, kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Bilgilendirme amacıyla düzenlenen toplantıda, sağlık, ekonomi ve eğitim gibi alanlarda alt komiteler oluşturularak atölye çalışmalarına başlanacağı açıklandı.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay toplantıda yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın tarihi ve ekonomik önemine dikkat çekerek, kent konseyinin eksikleri tespit edip şehrin gelişimi için çalışacağını belirtti. Uluçay, kent konseyi kurulmasında Kaymakam Özden Keser’in büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, konseyin şehre önemli katkılar sunacağını söyledi.
Toplantı, katılımcıların görüşlerini paylaşmaları ve kent için yapılacak projelerin tartışılmasıyla sona erdi.
 
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