Gazimağusa-Karpaz anayolunda kaza yapan alkollü sürücü tedavisinin ardından tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün kaza yapan alkollü sürücü tedavisinin ardından tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Murat Kurum (E-39) 70 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki KA 593 plakalı salon araçla Gazimağusa-Karpaz anayolunda Çayırova istikametinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü Murat Kurum, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı.