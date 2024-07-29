Gazimağusa ilçesinde harnup hasadına başlama tarihi 5 Ağustos

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan yayımlanan bildiride, Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.
Bildiride, belirtilen tarihten önce harnup toplamanın yasak olduğunun da altı çizildi.
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