Gazimağusa ilçesinde harnup hasadına başlama tarihi 5 Ağustos

Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa bölgesinde harnup hasadına başlama tarihini 5 Ağustos olarak açıkladı.

Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan yayımlanan bildiride, Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.



Bildiride, belirtilen tarihten önce harnup toplamanın yasak olduğunun da altı çizildi.

