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Gazimağusa ilçesinde harnup hasadına başlama tarihi 5 Ağustos

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Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa bölgesinde harnup hasadına başlama tarihini 5 Ağustos olarak açıkladı.

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Gazimağusa ilçesinde harnup hasadına başlama tarihi 5 Ağustos
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Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan yayımlanan bildiride, Gazimağusa ilçesinde harup hasadı başlama tarihinin 5 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.

Bildiride, belirtilen tarihten önce harnup toplamanın yasak olduğunun da altı çizildi.
 
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