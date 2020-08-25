Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedbirler artırıldı

Polikliniğe sadece hastalar girebilecek, refakatçılar alınmayacak





Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu başhekimliğe geldiği günden itibaren sağlık alanında yaptığı icraatlar ile büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Covid-19 döneminde ilk günlerde aldığı tedbirler sonrasında geçtiğimiz günlerde yine artış gösteren pozitif vakaların ardından hastaneye girişlerde ve hastane içerisinde yeni uygulamaları dünden itibaren hayata geçti.

Dünden itibaren polikliniğe sadece hastalar girebilecek, refakatçılar alınmayacak.

Görevliler yine ateş ölçümleri sonrasında maskeli içeri alınırken hastane personeline de maske takma zorunluluğu getirildi.

Acil ve polikliniklerde bulunan oturma yerleri sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tek kişiliğe düşürülmesi yanında eczane ve diğer bölümlerde sıra bekleyen kişiler sosyal mesafe sırasında yerlere çizilen çemberlerin dışında beklemeyecek.



