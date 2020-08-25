banner480
banner69
406 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
38 0
 
TUFAD'dan duyarlılık örneği
TUFAD'dan duyarlılık örneği
309 0
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
Bunun anlamı tamamıyla soygunculuktur
531 0
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
İskele Triatlonu’na, Aresliler damga vurdu
22 0
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
İşte Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosu
18 0
Araziden bomba çıktı
Araziden bomba çıktı
44 0
banner460

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedbirler artırıldı

banner476

Polikliniğe sadece hastalar girebilecek, refakatçılar alınmayacak

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedbirler artırıldı
 
 
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu başhekimliğe geldiği günden itibaren sağlık alanında yaptığı icraatlar ile büyük takdir toplamaya devam ediyor.
Covid-19 döneminde ilk günlerde aldığı tedbirler sonrasında geçtiğimiz günlerde yine artış gösteren pozitif vakaların ardından hastaneye girişlerde ve hastane içerisinde yeni uygulamaları dünden itibaren hayata geçti.
Dünden itibaren polikliniğe sadece hastalar girebilecek, refakatçılar alınmayacak.
Görevliler yine ateş ölçümleri sonrasında maskeli içeri alınırken hastane personeline de maske takma zorunluluğu getirildi.
Acil ve polikliniklerde bulunan oturma yerleri sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tek kişiliğe düşürülmesi yanında eczane ve diğer bölümlerde sıra bekleyen kişiler sosyal mesafe sırasında yerlere çizilen çemberlerin dışında beklemeyecek.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.