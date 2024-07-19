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Gazimağusa'da bir iş yeri mühürlendi, bir iş yerine ise ihbar verildi

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Gazimağusa'da bir iş yeri mühürlendi, bir iş yerine ise ihbar verildi
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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Gıda Mühendisleri Odası ile yapılan protokol kapsamında kent genelinde faaliyet gösteren restoran, kafe, pastane gibi işletmelere yönelik rutin denetimlerini sürdürüyor.
Kontroller kapsamında bir iş yeri mühürlendi, bir iş yerine ise ihbar verildi.
Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kontrollerde daha önceden de ihbar verilen ancak koşulları sağlamadığı görülen bir işletme, genel hijyen kurallarına, iş yeri çalıştırma izin belgesi ve sağlık karnesi kurallarına uymadığı tespit edilerek mühürlendi.
Denetimlerde bir iş yerinin de genel hijyen koşullarına uymadığı  ve imalathanesinde son kullanma tarihi sona ermiş  ürün bulunduğu tespit edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı zarar görmüş ürünler,  müsadere edildi

Son kullanma tarihi geçmiş ve ambalajı zarar görmüş ürünler, Zabıta Birimi tarafından müsadere edilirken, söz konusu iş yerine mevcut koşullarını genel hijyen kurallarına ve yasalara uygun hale getirmesi için ihbar verildi.
Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, insan sağlığını riske atan uygulamaların göz ardı etmenin mümkün olmadığını ifade etti.
Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi’nin kent halkının daha düzenli bir şehirde yaşaması için gerekli tedbirleri uygulamaya başladığı, Belediyeler Yasasının verdiği yetkiyle belirlenen kurallara uymayanlara asgari ücret  ya da yarısına kadar sabit para cezası uygulamasını  etkinleştirmek üzere olduğu belirtildi.
 
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