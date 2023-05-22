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Gazimağusa'da bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa'da bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak
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Mormenekşe, Mormenekşe Ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar bölgesi, Mormenekşe Su Kuyuları’na yarın 2 saat elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.
 
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