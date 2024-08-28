Gazimağusa Belediyesi’ne 19 yeni araç daha

2023 yılı başından itibaren 1,2 milyon sterlin değerinde araç alarak araç filosunu büyüten Gazimağusa Belediyesi son 2 ay içerisinde de yarım milyon sterline yakın yatırım ile 19 aracın alım ihalesini tamamladı

Gazimağusa Belediyesi, beledi hizmetlerinin aksamaması ve kent halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için araç filosunu artırmaya devam ediyor.

Son 20 ayda araç filosuna toplam 77 araç katan Gazimağusa Belediyesi, doğru mali yönetim ve hizmet odaklı yönetim anlayışı gereği belediyeye bağlı olan her şubeye çok sayıda araç alımı yapmasının yanı sıra hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacı ile jeneratör alımı da yaptı.

2023 yılı başından itibaren 1.2 milyon sterlin değerinde araç alarak araç filosuna büyük bir yatırım yapan Gazimağusa Belediyesi son 2 ay içerisinde de yarım milyon Sterlin’e yakın yatırım ile 19 aracın alım ihalesini tamamlayarak araç filosunu genişletti.

Gazimağusa Belediyesi, bünyesinde bulunan birimlerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi amacıyla Temmuz ayında tamamlanan ihale süreci ile 2 adet çift kabin uzun şase kamyonet, 1 adet tek kabin uzun şase kamyonet, 1 adet küçük kamyon, 4 adet salon araç, 1 adet tavla kasa kamyonet, 2 adet su tankeri, 2 adet sepetli lift araç, 1 adet dampersiz kamyonet, 2 adet vidanjör, 2 adet arkası açık tek kabin kamyonet, 2 adet jeneratör, 2 adet römorklu jeneratör, 1 adet traktörü araç filosuna ve envanterine kazandırdı.

Son 2 ayda toplamda 486 bin 350 Sterlin değerinde 19 araç ve 2si römorklu 4 jeneratör alımı yapan Gazimağusa Belediyesi’nin 1 adet cenaze aracı ve 4 adet salon araç alımı ihale süreci de devam ediyor.

2023 yılının başından itibaren başlanan araç alımı ihaleleri sürecinde, ilk araç alımları temizlik alanına yapılarak 8 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 3 kamyonet, 3 açık kamyon, 2 skip kamyonu, 2 dozer, 1 adet de vinç kollu kamyon belediye bünyesine dahil edildi. İhalesi yeni tamamlanan 4 adet elektrikli süpürge aracı, 2 adet vakumlu süpürge aracı ve 1 adet elektrikli vakumlu temizleme makinesi belediyeye yeni alınan araçlardan oldu.

Bayındırlık Birimi’ne 1 damperli kamyon, 1 açık kamyon, 1 dozer, 1 su tankeri; Park-Bahçe Birimi’ne 1 kamyonet, 1 salon araç, 2 adet motosiklet; Su İşleri Birimi’ne 2 çift kabin açık van, 1 çift kabin jeep, 1 açık van, 1 dozer; Sağlık Birimi’ne 2 çift kabin jeep, 2 adet araç üzeri ULV Cihazı; 1 adet kasap kamyonu, İmar Birimi’ne 1 adet çift kabin araç; Bakım Onarım Birimi’ne 1 kapalı küçük van, 1 vinçli kamyonet, 1 adet minibüs Kanalizasyon Birimi’ne 1 vidanjör; tarihi yerleri restorasyon ekibine 1 adet kapalı van alındı. Ayrıca ana binadaki çeşitli birimler ve Magem’lerde kullanılmak üzere 7 adet salon araç da alındı.