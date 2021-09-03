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Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz grev

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Gazimağusa Belediyesi çalışanları maaş, ek mesai ve sendikal haklarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle dün sabahtan itibaren süresiz grev başlattı

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Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz grev

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, çalışanların maaş, ek mesai ve sendikal haklarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle dün sabah 08:00’den itibaren  süresiz greve gitti.

Eylem kararı alan sendika Anıt Çembere yürüyüş de gerçekleştirdi.
Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada iki ay önce aynı nedenlerle uyarı grevi yapıldığı hatırlatıldı ancak sendikanın tüm uyarılarına rağmen bir sonuca varılamadığı kaydedildi.

Belediye idaresinin çalışanların hiçbir öneri ve iyi niyet girişimini kabul etmediği, gereksiz harcamalar ile yanlış istihdam politikalarına devam ettiği savunulan açıklamada, “Çalışanlarına değer vermeyen, antidemokratik baskılar uygulayan, belediyenin araç-gereç fiosunu tüketen, belediyenin piyasadaki onurunu ayaklar altına alan bu anlayış, önce Gazimağusa Belediyesi’ne, sonra çalışanlarına ve doğal olarak da Gazimağusamıza zarar veriyor” ifadeleri yer aldı.
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