Gazimağusa Belediyesi’nde arbede

Gazimağusa Belediyesi’nde yeni yıl öncesinde 80-90 işçi maaşını alamadı. Maaş alamayan bir grup çalışan öfke patlaması yaşadı, belediyenin önüne çöp dökmeye çalıştı

Gazimağusa Belediyesi’nde dün sabah gergin dakikalar yaşandı. Yeni yıl öncesinde maaş alamayan bir grup belediye emekçisi, belediyenin önüne çöp dökmek istedi, bu girişim engellendi.Çöp dökülmesine izin vermeyen işçiler ardından belediye binası içerisinde kavgaya tutuştu.Dün sabah Gazimağusa Belediyesinde 10.00 itibarı ile ödenmeyen 39 personel belediye önünde olay çıkardı. Belediyenin çöp arabası ile Gazimağusa Belediyesi önüne çöp yüklü araç ile gelen bir çalışan, ilk önce Belediye'nin giriş kapsısının önüne çöp yüklü konteynerini indirdi.Daha sonra ise olay yerine polis çağrılarak konteyner oradan kaldırıldı. Ardından çalışanlar Belediye Binası'nın içerisine girerek, orada duran bir çalışanı darp etti. Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı. Ancak darp edilen çalışan hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra polise giderek kendini darp edenlerden şikayetçi oldu.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter; yaşananların üzücü olduğunu, çalışanların elbette maaşlarını almaları gerektiğini, ancak bazı bürokratik nedenlerden dolayı bazı aksaklıkların olduğunu söyledi.Dün saat 12.00 itibarı ile tüm çalışanların ödendiğini dile getiren Arter, Gazimağusa halkının da Belediye’ye olan borçlarını duyarlılık göstererek bir an önce ödemelerini istedi.Belediye Meclis Üyesi ErhunŞahali ise, yılbaşı öncesinde emekçilerin büyük bölümünün maaş alamadığını ve bunun bir “Öfke patlaması” olduğunu söyledi.Şahali şöyle konuştu:“Bu eylem sendika tarafından gerçekleştirilmedi. Yeni yıl öncesinde yüzde 80-90 civarı işçi maaşını alamadı. Bazı bankalara az kaynak aktarılarak çok az işçi ödendi. Dolayısıyla da hele de maaş alamayan bazı işçilerimiz öfke patlaması yaşadı ve belediye önüne çöp dökerek eylem yapmak istedi. Eylem, engellendi. Aynı saatlerde de Belediye Başkanı bazı adaylarla Sakarya Sokak’ta bulunan belediye tesislerinde yılbaşı kahvaltısı yapıyordu.”