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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor

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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, halkın sağlığını ilgilendiren pek çok farklı alanda yaptığı denetimlerde, kurallara uymayanlara asgari ücretin yarısı veya yüzde 100’üne kadar sabit para cezası uyguluyor.

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Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor
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Belediye’den yapılan açıklamaya göre, son olarak, hijyen koşullarına aykırı ve iş yeri çalıştırma izni olmadan faaliyet gösteren bir işyerine bir asgari ücret, Gazimağusa çöplüğüne atık döken beş vidanjöre de birer asgari ücret tutarında ceza yazıldı.
Hijyen şartlarına aykırı olarak faaliyette bulunan iş yerlerine, izinsiz iş yerlerine ve çevreyi kirletenlere Belediyeler Yasası’nın 122 maddesi 1’inci fıkrası gereği verilen yetki çerçevesinde, asgari ücretin yarısı veya yüzde 100’üne kadar sabit para cezası uygulanıyor.
Belediye’nin Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, konuya ilişkin açıklamasında, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu, insan sağlığının riske atılmaması gerektiğini vurgulayarak, işletme izni olmayan, hijyen kurallara uymayan iş yerlerine para cezası yazılmaya başlandığını söyledi.
Oza, 15 günlük ihbar süresi vererek uyarıda bulunduklarını, 10’uncu günde yine uyarı yaptıklarını, süre sonunda ise ceza yazıldığını aktardı. Oza, çevreye gelişigüzel atılan moloz ve çöpler içinde aynı uygulamanın yapıldığını belirtti.

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