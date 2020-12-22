Gazimağusa Belediyesi tedbirleri sıkılaştırıyor

Gazimağusa’da geçen hafta iki büyük işletmede pozitif vakalara rastlanmasının ardından bazı tedbirler aldıklarını kaydeden Arter, maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili 24 saat sıkı denetim gerçekleştirildiğini, özellikle toplu bulunulan market ve cafe gibi yerlerde sosyal mesafe ve maske kontrolünün sıklaştırıldığını açıkladı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kentte son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle mart ayındaki sıkı tedbirleri tekrar gündeme getirdiklerini söyledi.

Gazimağusa’da geçen hafta iki büyük işletmede pozitif vakalara rastlanmasının ardından bazı tedbirler aldıklarını kaydeden Arter, maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili 24 saat sıkı denetim gerçekleştirildiğini, özellikle toplu bulunulan market ve cafe gibi yerlerde sosyal mesafe ve maske kontrolünün sıklaştırıldığını açıkladı.

Çocuk parklarına girişlerin bir müddet kapatıldığını söyleyen Arter, kapalı Maraş’taki bisiklet kiralama işleminin de durdurulduğunu belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Arter, tedbirlerin Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve önerileri, Polis Müdürü ve Kaymakam’la istişare halinde alındığını ifade ederek, çok yoğun olan devlet dairelerinde belediye ve polis iş birliğinde giriş- çıkışların sıkı denetlendiğini kaydetti.

Arter, “Panik yapmayalım ama Mart 2020’de pandemiyle yeni tanıştığımız günlerdeki hassasiyeti aynen uygularsak aşılabileceğini düşünüyorum” dedi.

En yakınlarda dahi pozitif vakalar görülebileceğine işaret eden Arter “Bunu gizlemenin manası yok. Gizlediğimizde hem kendimize hem etrafımızdakilere daha büyük zarar verebiliriz.” uyarısında bulundu.

Belediye Başkanı Arter, gözden kaçan durumlar karşısında vatandaşlara tespitlerini kendileri ile paylaşma çağrısı da yaptı.

Arter, Gazimağusa’da vakaların artmasının doğal olduğunu, geçen yılın kasım ayında Çin’in Vuhan kentinde çıkan virüsün bütün dünyaya yayıldığını, geçen haftalarda Lefkoşa’da artan vakaların Gazimağusa’ya sıçramasının da bu açıdan normal olduğunu ifade etti.

İsmail Arter, İlçe Emniyet Kurulu’nun sürekli istişare içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.