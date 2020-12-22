banner583
banner572
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
80 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
458 0
 
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
15 0
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 27 Suriyeli bulundu
82 0
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
Lamborghini'nin yeni modeli SC20 tanıtıldı
24 0
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
Dikkatsiz sürücü dehşet saçtı
273 0
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
‘CORONUS’ filmine Kanada’dan En iyi Sanatsal Başarı Ödülü
15 0
banner529
banner570

Gazimağusa Belediyesi tedbirleri sıkılaştırıyor

banner476

Gazimağusa’da geçen hafta iki büyük işletmede pozitif vakalara rastlanmasının ardından bazı tedbirler aldıklarını kaydeden Arter, maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili 24 saat sıkı denetim gerçekleştirildiğini, özellikle toplu bulunulan market ve cafe gibi yerlerde sosyal mesafe ve maske kontrolünün sıklaştırıldığını açıkladı

banner577
Gazimağusa Belediyesi tedbirleri sıkılaştırıyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kentte son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle mart ayındaki sıkı tedbirleri tekrar gündeme getirdiklerini söyledi.

Gazimağusa’da geçen hafta iki büyük işletmede pozitif vakalara rastlanmasının ardından bazı tedbirler aldıklarını kaydeden Arter, maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili 24 saat sıkı denetim gerçekleştirildiğini, özellikle toplu bulunulan market ve cafe gibi yerlerde sosyal mesafe ve maske kontrolünün sıklaştırıldığını açıkladı.

Çocuk parklarına girişlerin bir müddet kapatıldığını söyleyen Arter, kapalı Maraş’taki bisiklet kiralama işleminin de durdurulduğunu belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Arter, tedbirlerin Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve önerileri, Polis Müdürü ve Kaymakam’la istişare halinde alındığını ifade ederek, çok yoğun olan devlet dairelerinde belediye ve polis iş birliğinde giriş- çıkışların sıkı denetlendiğini kaydetti.

Arter, “Panik yapmayalım ama Mart 2020’de pandemiyle yeni tanıştığımız günlerdeki hassasiyeti aynen uygularsak aşılabileceğini düşünüyorum” dedi.

En yakınlarda dahi pozitif vakalar görülebileceğine işaret eden Arter “Bunu gizlemenin manası yok. Gizlediğimizde hem kendimize hem etrafımızdakilere daha büyük zarar verebiliriz.” uyarısında bulundu.

Belediye Başkanı Arter, gözden kaçan durumlar karşısında vatandaşlara tespitlerini kendileri ile paylaşma çağrısı da yaptı.

Arter, Gazimağusa’da vakaların artmasının doğal olduğunu, geçen yılın kasım ayında Çin’in Vuhan kentinde çıkan virüsün bütün dünyaya yayıldığını, geçen haftalarda Lefkoşa’da artan vakaların Gazimağusa’ya sıçramasının da bu açıdan normal olduğunu ifade etti.

İsmail Arter, İlçe Emniyet Kurulu’nun sürekli istişare içerisinde olduğunu da sözlerine ekledi.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.