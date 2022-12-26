Gazimağusa Belediyesi Meclis üyeleri açıklandı...CTP 9, UBP 7, YDP ve DP 1'er meclis üyesi çıkardı

Oy oranları ise söyle:
“CTP yüzde 44.37, UBP yüzde 34.76, YDP yüzde 7.74, DP yüzde 6.67, TDP yüzde 3.60, HP yüzde 2.87”.
Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:
“CTP: Mine Karaca, Özkan Oza, Arzu Abiç, Hüseyin Aranır, Ramadan Küçüksu, Müge Evram, Ufuk Umay, Erhun Şahali, Hüseyin Manik,
UBP: İbrahim Köroğlu, Turgut Yenağralı, Cem Yababa, Mehmet Ekşici, Tolga Yavuz, Özgür Dedeoğlu, Yenal Garabli,
DP: Hakan Borataş
YDP: Şükrü Demirbaş”
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