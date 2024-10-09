Gazimağusa Belediyesi, kurallara uymayanlara yaptırımlara başlıyor

Gazimağusa Belediyesi, şehirde huzur, sağlık ve esenliği sağlamak amacıyla Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın “Suç ve Cezalar” başlığı altında yer alan kanunların belediyeye verdiği yetkiler çerçevesinde 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren yaptırım uygulamasına başlayacak.



Belediyeler Yasası’nın Madde 122, 1’inci Fıkrası’nda yer alan kurallar ile 2’nci Fıkrası’nda yer alan trafik kurallarına uymayanlara Gazimağusa Belediyesi ilgili birim ile Zabıta ve Trafik Zabıta ekipleri tarafından ceza yazılacak.

Sabit para cezası gerektiren suçlar; temizlik veya sağlık kural ve koşullarına uyulmaması, izinsiz iş yeri açılması, belediyeden izin almaksızın seyyar satıcılık yapılması, sağlık karnesi çıkarılmaması, çevre, araç park kurallarına uyulmaması gibi konuları kapsıyor.

Trafik Zabıta ekipleri hatalı park tespiti yapması halinde araç sürücülerine asgari ücretin yüzde 2.5’i miktarındaki 1010.90 TL tutarında sabit para cezası kesecek.

Belediye açıklamasında, “Yaşanabilir, düzenli, refah, çağdaş ve temiz bir Gazimağusa için kentimizi sevelim ve kurallara uyup el birliği ile gelecek nesillerimize güzel bir şehir bırakalım” denildi.

