Gazimağusa Belediyesi, halka ücretsiz olarak çiçek dağıtacak

Yarından itibaren makbuzlarını ve dekontlarını ibraz eden Gazimağusalılar evlerini ya da iş yerlerini süsleyecek çiçekleri alabilecek

Gazimağusa Belediyesi, yarından itibaren halka ücretsiz olarak çiçek dağıtmaya başlıyor.

Yarından itibaren makbuzlarını ve dekontlarını ibraz eden Gazimağusalılar evlerini ya da iş yerlerini süsleyecek çiçekleri alabilecek. Belediye açıklamasına göre, bu gibi çalışmalarla, yurttaşlar ile belediyenin karşılıklı bir şekilde yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve yeniden güven tesis edilmesi için işyeri vergisi, su faturası, emlak vergisi gibi ödemeler ile birlikte hizmet çarkının sağlıklı çalışması amaçlanıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Birimi’ne ait seralarda yetiştirdiği muhtelif mevsimlik çiçeklerinden oluşan ihtiyaç fazlası çiçek fidelerini, faturalarını ödeyen abonelere, evlerine ya da bahçelerine dikmeleri için ücretsiz olarak verilecek.

Gazimağusa Belediyesi’nin çiçek fidesi dağıtımı mesai saatleri içerisinde Gazimağusa Belediye binası, Maraş ve Magem Sakarya’daki veznelerden yapılabilecek. Gazimağusa Belediyesi, Bandabuliya, Tuzla’da muhtarlık yanı, Magem Sakarya’daki Pay Point ödeme noktaları ve bankalar aracılığıyla ve www.gazimagusabelediyesi.org sayfasından e-vezne uygulamasıyla borçlarını ödeyecek olan aboneler dekont ve makbuzlarını ibraz edip çiçek fidesi alabilecek.

