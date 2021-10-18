Gazimağusa Belediyesi, güvenlik şirketlerine 2 milyon TL borç taktı

Gazimağusa Belediyesi’nin çalıştığı son iki güvenlik şirketinden aldığı hizmet karşılığı yaklaşık 2 milyon TL borcunu ödemediği ortaya çıktı

Ekonomik sıkıntıları artarak devam eden Gazimağusa Belediyesi, geçtiğimiz hafta borcunu ödemediği için elektriklerinin kesilmesi yanında bazı çalışanlarını halen ödeyemezken, güvenlik şirketlerine de belediyenin ciddi borcu olduğu ortaya çıktı.Gazimağusa Belediyesi çalıştığı son iki güvenlik şirketine aldığı hizmet karşılığı yaklaşık 2 milyon TL borcunu ödemediği ortaya çıktı.East Güvenlik Şirketi Gazimağusa Belediyesi’ne verdiği hizmetlerin karşılığı 1 milyon TL’yi geçmesine rağmen belediyenin borcunu ödememesi nedeniyle hem verdiği hizmeti durdurduğu hem de belediyeyi dava ederek alacağını hukuk yoluyla tahsil etme girişiminde bulunduğu öğrenildi.East Güvenlik Şirketi’nin borcunu ödemeyen belediyeye hizmeti kesmesinin ardından Gazimağusa Belediyesi güvenlik hizmeti almak için Hür-Kur Güvenlik şirketiyle anlaştı.HALKIN SESİ’nin edindiği bilgiye göre Hür-Kur Güvenlik Şirketinin akıbeti de East Güvenlik şirketi gibi oldu.Gazimağusa Belediyesi, East Güvenlik gibi Hür-Kur Şirketi’ni de ödemeyince ilgili şirket de geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL civarındaki borçtan dolayı belediyeye hizmet durdurdu.