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Gazimağusa Belediyesi ekipleri birçok su saatinde su sirkati tespit etti

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Gazimağusa Belediyesi ekipleri birçok su saatinde su sirkati tespit etti
Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü rutin denetimlerinde birçok su saatinde su sirkati yapıldığını tespit etti. Kesik olan su saatleri ve akıllı su sayaçlarında yapılan sirkatler polise intikal ettirilerek, konu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Gazimağusa Belediyesinin kayıp ve kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimleri ve çalışmaları devam edecek.
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