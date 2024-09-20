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Gazimağusa Belediyesi çalışanı Hasan Koreli göz yaşları arasında uğurlandı

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Gazimağusa Belediyesi çalışanı Hasan Koreli göz yaşları arasında uğurlandı
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Gazimağusa Belediyesi çalışanları dün kaybettikleri mesai arkadaşları Hasan Koreli’yi belediye binasında düzenlenen törenle gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurladı. Çalışanların genç yaşta hayatını kaybeden iş arkadaşları Koreli’ye son vedasında duygusal anlar yaşandı. Koreli’nin naaşı mesai arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak omuzlarda taşınıp belediye önüne konulurken, Hasan Koreli’nin eski belediye çalışanı olan babası Ekrem Koreli ve kardeşi Cemal Koreli taziyeleri kabul etti. Başkan Dr. Süleyman Uluçay ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Asbaşkanı Kani İldeniz, Koreli’nin anısına kısa birer konuşma yaptı. Cenaze işlerinden Ali Türkmen, çalışanlardan Hasan Koreli için helallik aldı. Koreli’nin cenazesi, Gazimağusa Belediye Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay yaptığı konuşmada, zamansız genç yaşta bir çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini, böylesi zamanlarda konuşmanın çok fazla anlamı olmadığını ifade ederek, “beklenmedik ölümler her zaman acıdır, sırasız ölümler her zaman acıdır. Allah rahmet eylesin, ölümlü bir dünyadayız. Bunu hiç unutmayın.” dedi.  Hayatın gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını, Koreli’nin uzun zamandır belediye işlerinde emeği olan bir çalışan oluğunu söyleyerek, merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı diledi.
Sendika Asbaşkanı Kani İldeniz de, hem iş arkadaşlarını hem de çok sevilen ve sevdikleri bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, çok erken ve hiç beklemedikleri bir kayıp yaşadıklarını, tüm aileye başsağlığı ve sabırlar diledi.
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