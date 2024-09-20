Gazilerden boykot

Gaziler Günü kutlandı. Boğaz Şehitliği’ndeki törene katılan bazı gazi dernek temsilcileri, “gazilik unvan ve haklarının devlet tarafından tam olarak sağlanmadığı" gerekçesiyle anıta çelenk koymadı

Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşallik" rütbesinin verilmesiyle 19 Eylül, Gaziler Günü olarak ilan edilmişti.

Gazilere olan minnet ve saygıyı göstermek için ilan edilen Gaziler Günü, dün kutlandı.

Gün nedeniyle dün sabah 09.00'da Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende Atatürk Atatürk önüne çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vural, törende yaptığı konuşmada, "Gazilerimiz, Türk tarihinin müstesna, onurlu şanlı kahramanıdırlar” dedi.

Vural, gazilik ünvanının ömür boyu taşınacak bir şeref, ailelerine bırakacakları paha biçilmez bir ünvan olduğunu, KKTC ve Türkiye’nin egemenlik ve özgürlüğünü şehit ve gazilerin sayesinde kazandığını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün özgürlük, egemenlik ve devletine yönelik tehditlerin bilinciyle hareket etmesi gerektiğini de belirten Ahmet Vural, bazı kesimler tarafından adada federal bir çözüm istendiğini ifade etti ve “Bizler için esas olan KKTC’nin yaşatılması, yüceltilmesi ve tanınarak uluslararası alanda hak ettiği yeri almasıdır” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adında Topçu Teğmen Görkem Torun da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün gazilik ünvanı ile ilgili ifadelerine yer verdi.

Torun, konuşmasında Atatürk’ün “Büyük Millet Meclisinin hakkımda yeni bir rütbe ve gazi ünvanı ile tecelli eden iltifatları doğrudan doğruya sizindir” dediğini belirtti.

Torun, “Ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında, tarih sayfalarında altın harflerle yazılan kahramanlar; toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar gelmektedir” dedi.

Türkiye ve KKTC’nin bölgede bir istikrar unsuru olduğunu, birlik ve beraberliğini tüm tehditlere rağmen sürdürebildiğini kaydeden Torun, bunun şehit ve gaziler sayesinde olduğunu ifade etti.

Torun, Türk toplumunun ahlaki değerlerinin başında “vefa” geldiğini, bu duygunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerlerinin merkezinde da yer aldığını da ifade etti.

Gazilere seslenen Torun, “Şundan emin olunuz: Sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız” dedi.

Öte yandan 19 Eylül Gazileri Anma Günü dolayısıyla Girne Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Törene katılan bazı gazi ve muharip dernek temsilcileri, “gazilik unvan ve haklarının devlet tarafından tam olarak sağlanmadığı" gerekçesiyle anıta çelenk koymadı.