Gaziler-Dilekkaya yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları…

Gaziler-Dilekkaya yolunda ve Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde meydana gelen trafik kazalarında iki kişi hafif yaralandı; alkollü olduğu belirlenen bir sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün 12.30 sıralarında Gaziler-Dilekkaya yolunun ilk kilometresinde, Ayşe Ata (K-20), yönetimindeki MP 723 plakalı salon araçla Dilekkaya istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nesrin Yıldız Birkaya Dinç (K-29) yönetimindeki LB 720 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Çarpma etkisiyle savrulan LB 720 plakalı araç yolun solundan çıkıp takla attı. Kazada yaralanan LB 720 plakalı araç sürücüsü Nesrin Yıldız Birkaya Dinç ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda Dinç (E-1.5) kendi imkanlarıyla gittikleri Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuş edildi.

-Alkollü sürücü meyhanenin korkuluklarına ve trafik levhasına çarptı

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde 02.30’da meydana gelen bir başka kazada ise, Gizem Şen (K-27), 204 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PH 843 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada Rakı Müren adlı meyhanenin önünde, refüjden geçerek kaldırıma çıktı ve meyhanenin ahşap korkuluklarına ve trafik levhasına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan araç sürücüsü Gizem Şen tutuklandı.

